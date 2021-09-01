При обстреле боевиками населенного пункта в Хаме погиб ребенок

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Населенный пункт Джурин, расположенный в провинции Хама, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщило в среду агентство SANA, в результате удара погиб ребенок, еще семеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

По данным агентства, нападение было совершено боевиками, орудующими в соседней провинции Идлиб и связанными с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Утверждается, что по Джурину было выпущено 25 снарядов.

Идлиб, откуда велся обстрел, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из "Джебхат ан-Нусры". В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.