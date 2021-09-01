{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Кризис в Сирии

При обстреле боевиками населенного пункта в Хаме погиб ребенок

Пострадали семь человек

БЕЙРУТ, 1 сентября. /ТАСС/. Населенный пункт Джурин, расположенный в провинции Хама, подвергся ракетному обстрелу. Как сообщило в среду агентство SANA, в результате удара погиб ребенок, еще семеро мирных жителей получили ранения различной степени тяжести.

По данным агентства, нападение было совершено боевиками, орудующими в соседней провинции Идлиб и связанными с террористической группировкой "Джебхат ан-Нусра" (запрещена в РФ). Утверждается, что по Джурину было выпущено 25 снарядов.

Идлиб, откуда велся обстрел, является единственным регионом Сирии, значительная часть которого по-прежнему остается в руках незаконных вооруженных формирований, в том числе террористов из "Джебхат ан-Нусры". В 2017 году там была создана зона деэскалации, куда переместились боевики, отказавшиеся сложить оружие в Восточной Гуте под Дамаском и в южных областях страны.

Теги
СирияКризис в Сирии
Интервью
Глава МИД Венгрии: безопасность энергоснабжения страны на очередной период обеспечена
О планах по запуску венгерского производства "Спутника V", совместных с РФ экономических проектах и ситуации в Афганистане
Глава МИД Венгрии: безопасность энергоснабжения страны на очередной период обеспечена
Читать полностью