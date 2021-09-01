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СМИ опровергли информацию о госпитализации Берлускони

Источники в окружении 84-летнего политика указали, что это было обычное медобследование, которое заняло несколько часов

РИМ, 1 сентября. /ТАСС/. Бывший премьер-министр Италии Сильвио Берлускони покинул больницу San-Raffaele по окончании медицинских проверок. Об этом в среду сообщила газета Corriere della Sera.

Источники ТАСС в окружении 84-летнего политика указали, что это была не госпитализация, а обычное медобследование, которое заняло несколько часов.

Берлускони 27 августа госпитализировали для клинического обследования после перенесенного им год назад заболевания COVID-19. По данным агентства ANSA, у него были "небольшие проблемы с сердцем", однако проверки не выявили ничего серьезного.

Коронавирусную инфекцию выявили у Берлускони 2 сентября 2020 года, позднее из предосторожности его госпитализировали. У политика диагностировали двустороннюю пневмонию на ранней стадии. Заболевание он называл "адским".

Несколько лет назад Берлускони перенес серьезную операцию на сердце. Он уже несколько раз за последние месяцы попадал в больницу.

Берлускони 29 сентября исполнится 85 лет.

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Берлускони, Сильвио
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