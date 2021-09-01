Зеленский проведет встречу с представителями американского бизнеса

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский перед переговорами с главой Белого дома Джо Байденом проведет встречу с представителями крупного американского бизнеса и финансовых структур. Об этом в среду сообщил пресс-секретарь украинского президента Сергей Никифоров.

"Утро второго дня президентского визита в США. Сегодня у Владимира Зеленского встреча с представителями крупного американского бизнеса. Среди гостей руководители Bechtel, CitiBank, JP Morgan, Lockheed Martin и другие. Затем вместе с супругой посещение Арлингтонского кладбища и Музея Холокоста", - написал он в Facebook.

Никифоров сообщил, что около 14:00 по местному времени (21:00 мск) у Зеленского запланирована встреча с Байденом в составе делегаций и один на один. "Затем в Капитолии встреча с представителями Конгрессового украинского кокуса. И напоследок Владимир Зеленский и его супруга примут участие в открытии Украинского дома", - уточнил он.

Ранее украинская делегация во главе с Зеленским провела ряд встреч в Вашингтоне, в том числе с министром энергетики США Дженнифер Грэнхолм, министром обороны США Ллойдом Остином в Пентагоне, где было подписано рамочное соглашение о стратегических основах партнерства двух стран в военной сфере до 2026 года. Кроме того, прошли переговоры с руководителем NASA Биллом Нельсоном и президентом Всемирного банка Дэвидом Малпассом.