Экс-госсекретарь США и экс-помощник Трампа просят США и ООН вывезти сирот из Афганистана

ТАСС, 1 сентября. /ТАСС/. Бывшая госсекретарь США Кондолиза Райс и бывший помощник экс-президента США Дональда Трампа по вопросам национальной безопасности Герберт Макмастер обратились с просьбой к властям США и ООН вывезти сирот из Афганистана до того, как они попадут в руки боевиков радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ). Об этом в среду сообщил портал Axios со ссылкой на имеющееся в его распоряжении письмо политиков ряду лиц из администрации США и руководителям международных организаций.

Письмо, отправленное во вторник вечером, было адресовано первой леди США Джилл Байден, вице-президенту Камале Харрис, госсекретарю Энтони Блинкену, министру обороны страны Ллойду Остину, лидерам демократов и республиканцев в Конгрессе, а также исполнительному директору Детского фонда ООН (ЮНИСЕФ) Генриетте Фор и генеральному секретарю ООН Антониу Гутерришу. По мнению политиков, это не просто гуманитарная проблема, а "крайне важный вопрос национальной безопасности".

"Мы обеспокоены тем, что бездействие по данному вопросу может привести к появлению поколения людей, приверженных ведению войны против США, - заявили Райс и Макмастер. - Мы знаем, что талибы вербуют, обучают маленьких мальчиков и жестоко обращаются с ними, а маленькие девочки вынуждены становиться женами солдат. Исторически "Талибан" использовал несовершеннолетних в качестве террористов-смертников", - добавили они.

Авторы письма выделили один приют для сирот в Афганистане, в котором проживают 200 детей. По их мнению, его воспитанники особенно уязвимы из-за принадлежности к преследуемым религиозным и этническим группам.

По словам политиков, многие семьи в США, Канаде и странах Западной Европы хотят усыновить детей из Афганистана и в настоящее время проходят ускоренную проверку.