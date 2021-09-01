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"Талибан" выразил желание построить плодотворные отношения с Узбекистаном

Как сообщили в МИД Узбекистана, талибы подтвердили заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием республики

ТАШКЕНТ, 1 сентября. /ТАСС/. Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) желает построить плодотворные и дружеские отношения с Узбекистаном. Об этом говорится в поздравительном послании по случаю 30-летия независимости республики, опубликованном в среду пресс-секретарем МИД Узбекистана Юсупом Кабулжановым.

"Сердечно поздравляем руководство и народ братской страны Узбекистана с Днем независимости. Мы желаем построить плодотворные и дружеские отношения с соседним Узбекистаном", - говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале.

Как проинформировал пресс-секретарь, талибы подтвердили заинтересованность в продолжении реализации инфраструктурных проектов в Афганистане с участием Узбекистана, в частности строительства железной дороги и линии электропередачи. "Исламский эмират Афганистан [самоназвание радикалов] будет оказывать все необходимое содействие нашим узбекским партнерам в данном направлении", - приводит он текст послания.

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