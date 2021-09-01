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Смена власти в Афганистане

Глава МИД Венгрии считает, что НАТО нужно провести честную оценку ошибок в Афганистане

Петер Сийярто признал, что планы альянса освободить Афганистан от терроризма и сделать эту страну лучше полностью провалились

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 1 сентября. /ТАСС/. Североатлантический альянс после завершения эвакуации из Афганистана должен честно проанализировать произошедшее во время своей кампании в этой стране, чтобы не допустить подобных ошибок в будущем. Об этом заявил в интервью ТАСС министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.

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"Как только мы завершим эвакуацию - я имею в виду, когда все в рамках альянса завершат эвакуацию и когда у нас наконец будет время - мы должны честно посмотреть на этот вопрос. Мы должны проанализировать, почему так получилось. Мы должны оценить все последствия и сделать выводы - потому что мы можем столкнуться с такими же проблемами в будущем - чтобы не совершить те же ошибки, которые уже совершили", - сказал министр.

Сийярто признал, что планы НАТО освободить Афганистан от терроризма и сделать эту страну лучше полностью провалились. "Мы присутствовали там 20 лет, мы жертвовали людьми, мы жертвовали средствами. Но мы в той же точке, где были и 20 лет назад, ведь "Талибан" (движение, запрещено в РФ - прим. ТАСС) вернулся, - констатировал глава МИД Венгрии. - Я надеюсь, что альянс будет готов к такому анализу. Потому что если мы его не проведем, то есть шанс, что в будущем мы снова совершим такую ошибку".

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Военнослужащие США в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее присутствие в этой стране.

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