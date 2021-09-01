Экс-вице-президент заявил, что сопротивление в Панджшере выступает от имени всего народа

КАИР, 1 сентября. /ТАСС/. Силы Фронта национального сопротивления в северной афганской провинции Панджшер, которая не подчинилась власти радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ), отстаивают интересы всего народа Афганистана. Об этом заявил в среду Амрулла Салех, занимавший в свергнутом талибами руководстве страны должность вице-президента.

"Наше сопротивление направлено на защиту прав всех граждан Афганистана. Это сопротивление находится в Панджшере, но оно не в интересах Панджшера и не ради Панджшера. Сегодня эта долина представляет интересы всей страны и является надеждой для всего афганского народа, который спасается от угнетения", - написал он на своей странице в Facebook.

По мнению Салеха, талибы не способны справиться с ситуацией в стране и поэтому им придется столкнуться с масштабным недовольством населения. "Экономическая катастрофа, а также отсутствие социальной инфраструктуры очень скоро обеспокоят людей, и ваши вооружение и угнетение будут бессильны против народного гнева", - резюмировал бывший вице-президент.

В среду глава Комиссии по руководству "Талибана" Амир Хан Моттаки, который был также назначен радикалами на должность губернатора Панджшера, заявил, что переговоры между талибами и сопротивлением провалились. По информации афганского агентства Ашвака, столкновения между ополченцами и боевиками в настоящий момент идут в разных районах провинций Парван, Баглан и Панджшер.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести силы из страны. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а талибы без боя вошли в Кабул. Не согласные с властью радикалов силы организовали в провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.