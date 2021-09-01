Запасы продовольственной помощи ООН в Афганистане могут закончиться к концу сентября

ООН, 1 сентября. /ТАСС/. Афганистан может остаться без запасов продовольственной помощи ООН к концу сентября. Об этом заявил в среду спецкоординатор ООН по гуманитарным вопросам в Афганистане Рамиз Алакбаров, выступая по видеосвязи.

"К концу сентября, запасы, которые распределяются в стране, возможно, иссякнут. У нас закончатся запасы, мы не сможем предоставлять жизненно необходимое продовольствие", - сказал он.

ООН рассчитывает, что работу аэропорта Кабула для доставки гуманитарной помощи удастся восстановить в скором времени, сказал Алакбаров. "Мы активно запрашиваем и обсуждаем доступ к аэропорту Кабула, чтобы мы могли доставлять помощь напрямую туда", - сказал он.

Алакбаров добавил, что пока для доставки помощи удается использовать аэропорт Мазари-Шарифа, но выразил надежду, что работа аэропорта Кабула "будет восстановлена как можно скорее".

ООН призывает все стороны в Панджшере прекратить боевые действия и обеспечить гуманитарный доступ. "Позиция ООН заключается в том, что боестолкновения не могут продолжаться <...>. Мы просим все стороны конфликта о том, чтобы они соблюдали гуманитарное право и предоставляли гумработникам проход для предоставления помощи", - сказал Алакбаров, отвечая на вопрос ТАСС.