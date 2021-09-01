Украина и США подписали соглашение об использовании информации о путешествующих гражданах

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Власти Украины и США подписали соглашение о сотрудничестве по использованию информации о путешествующих гражданах. Об этом в среду сообщил глава Государственной пограничной службы Украины Сергей Дейнеко.

"В Вашингтоне, находясь в составе официальной делегации во главе с президентом Украины, подписал с Фрэнсисом Дж. Руссо (Погранично-таможенная служба США) соглашение между правительствами Украины и США о сотрудничестве по использованию информации о тех, кто путешествует. Это важный шаг нашего стратегического партнерства в сфере безопасности", - написал он в Facebook.

В этой связи он добавил, что на Украине "появился фундамент для создания по лучшей мировой практике национальной системы выявления террористических угроз и противодействия трансграничной преступности". "Фактически между нашими государствами и пограничными ведомствами заложен новый уровень сотрудничества по использованию информации и анализу рисков, который нацелен на защиту границ и идентификацию преступников", - отметил глава погранведомства. "Без преувеличения, это соглашение повысит пограничную и национальную безопасность как Украины, так и США", - полагает Дейнеко.

Он подчеркнул, что Госпогранслужба Украины приложит максимум усилий для скорейшего развертывания и использования в стране Системы автоматизированного нацеливания - Global (ATS-G), что является одним из основных приоритетов ведомства.

Кабинет министров Украины 20 августа одобрил проект соглашения с правительством США о сотрудничестве в использовании информации о путешествующих гражданах.