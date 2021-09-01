NYT: США использовали вертолеты Ми-17 для эвакуации американцев в Кабуле

НЬЮ-ЙОРК, 1 сентября. /ТАСС/. Американские военные использовали вертолеты Ми-17, закупленные для правительства Афганистана до ухудшения отношений между Москвой и Вашингтоном, во время операции по эвакуации граждан США. Об этом сообщила в среду газета The New York Times.

По данным источников издания, вертолеты применялись для перевозки американцев с базы ЦРУ Eagle Base, находящейся примерно в пяти километрах от аэропорта, на его территорию. Такие меры были необходимы, чтобы доставить граждан США в аэропорт, минуя пункты пропуска движения "Талибан" (запрещено в РФ). Всего было совершено не менее 35 рейсов. Чтобы вертолеты однозначно не ассоциировались с американцами, решено было использовать российскую технику, отмечает газета.

Газета при этом не поясняет, зачем потребовалось избегать блокпостов "Талибана", если с движением была достигнута договоренность о содействии в эвакуации американцев.

После завершения эвакуации из Афганистана американские СМИ занялись изучением деталей операции. Во вторник телеканал CNN сообщил, что между Вашингтоном и талибами существовала тайная договоренность, согласно которой бойцы движения сопровождали американцев к секретным воротам аэропорта для эвакуации, в то время как у основных входов ждали своей очереди толпы афганцев. Власти США также признали, что передавали талибам информацию о подлежащих эвакуации американцах. Кроме того, уже после завершения операции выяснилось, что свои операции по эвакуации проводило ЦРУ, направлявшее сотрудников непосредственно в Кабул.

Вертолеты Ми-17 российского производства закупались США для армии Афганистана до 2013 года.