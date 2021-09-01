На Украине раскритиковали пресс-секретаря Зеленского за шутливое фото на фоне Белого дома

КИЕВ, 1 сентября. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента Украины Владимира Зеленского Сергей Никифоров, который вместе с главой государства находится с визитом в США, опубликовал фото на фоне Белого дома, где он сделал вид, что держит верхушку Монумента Джорджа Вашингтона и высунул язык. Фото было опубликовано в среду на странице Никифорова в Instagram и вызвало волну протеста в соцсети.

Помимо этого снимка, он опубликовал еще одно фото на фоне того же монумента, где он был в обычной позе. При этом Никифоров предложил пользователям социальной сети выбрать, какой из снимков им нравится больше. Однако они не оценили шутку пресс-секретаря и оставили массу негативных комментариев. "Не только позорище, но и преступление против государства", "Перестаньте позорить страну", "Ты официальное лицо, не унижай страну", "Мальчик Сережа, 35 годиков", - написали они в комментариях под фотографией.

Некоторые также назвали Никифирова "достойной заменой [Юлии] Мендель", которая занимала пост пресс-секретаря Зеленского до него. Ряд пользователей призвали удалить эту публикацию.

Сергей Никифоров занимает пост пресс-секретаря президента Украины с 9 июля 2021 года.