Главы МИД и министры обороны стран ЕС обсудят Афганистан и стратегическую автономию ЕС

БРЮССЕЛЬ, 2 сентября. /ТАСС/. Министры иностранных дел и обороны стран Евросоюза проведут неформальную двухдневную встречу в Любляне, которая будет посвящена ситуации в Афганистане и стратегическим приоритетам Евросоюза на мировой арене.

Такие встречи традиционно проводятся в начале сентября страной, председательствующей в Совете ЕС - до конца текущего года эту функцию исполняет Словения. Эти совещания называют "гимнихскими консультациями" - по названию замка в Германии, где такая встреча была проведена впервые в 1974 году. Они предваряют начало нового политического сезона в ЕС после периода отпусков.

Традиционно на этих встречах нет жесткой повестки дня, министры могут поднять любую тему, которую считают необходимой. Однако, как сообщил журналистам 31 августа дипломатический источник в Брюсселе, в этом году на консультациях будут доминировать две основные темы: ситуация в Афганистане и разработка новой концепции Евросоюза в области безопасности - "Стратегического компаса ЕС". Ожидается, что министры также рассмотрят отношения Евросоюза с Китаем и со странами Персидского залива.

Армия ЕС

Дискуссия о "Стратегическом компасе ЕС" тесно связана с поиском ответа на главный вопрос: должен ли Евросоюз продолжать полностью полагаться на США и НАТО в вопросах обеспечения собственной безопасности или должен постепенно обретать некую стратегическую автономию. Идея повышения автономии Евросоюза в сфере безопасности вновь стала очень актуальной в Брюсселе после провала миссии США и НАТО в Афганистане и отказа США продлить эвакуацию из этой страны после 31 августа, о чем просили Вашингтон государства ЕС.

Министры, в частности, намерены обсудить "возможность создания собственных сил быстрого реагирования сообщества численностью до 5 тыс. человек". Однако, по словам европейского источника, в ближайшее время никаких практических решений по этой теме принято не будет.

"Для окончания этой дискуссии необходимо набраться терпения. Эта дискуссия ведется в рамках обсуждения "Стратегического компаса ЕС". Первый проект этого документа будет представлен в ноябре этого года. Окончательное решение стран ЕС должно быть принято к марту следующего года", - отметил европейский дипломат. Источник также отметил, что в перспективе численность военного контингента, выделенного странами сообщества в распоряжение Евросоюза для проведения самостоятельных операций сообщества, может достичь 50 тыс. человек, однако исходная численность обсуждается на уровне 5 тыс.

Между НАТО и ЕС

Дискуссия о создании собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США, ведется более 70 лет. В разные годы концепции создания таких сил назывались "европейское оборонительное сообщество", "еврокорпус", "боевые группы ЕС", "армия ЕС", теперь обсуждается формирование "сил быстрого реагирования ЕС".

До настоящего времени эти планы ни разу не были доведены до практической реализации, поскольку их блокировали ведущие союзники США в составе ЕС, в первую очередь Великобритания. США всегда активно выступали против создания европейских сил, поскольку такая структура неизбежно стала бы конкурирующей для НАТО, и само ее появление привело бы к ослаблению американского влияния в Европе.