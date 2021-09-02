В США расследуют инцидент с отклонением от курса космолета Virgin Galactic

НЬЮ-ЙОРК, 2 сентября. /ТАСС/. Космолет Unity-22 компании Virgin Galactic в ходе суборбитального полета 11 июля отклонился от заданного курса, что грозило ему аварийной посадкой. Как сообщает в среду журнал The New Yorker, расследованием инцидента занимается Федеральное авиационное управление (ФАУ) США.

Unity-22, на борту которого находился основатель Virgin Galactic миллиардер Ричард Брэнсон, поднялся в воздух, будучи прикрепленным к днищу самолета-носителя. По достижении высоты около 15 км космолет отделился от него и уже с помощью собственных двигателей поднялся на высоту порядка 86 км, которую ВВС США считают выше верхних слоев атмосферы Земли, но которая находится ниже линии Кармана (более 100 км, космический полет по классификации Международной авиационной федерации). Проведя там несколько минут, космолет в режиме планера приступил к снижению и приземлился на взлетно-посадочную полосу космопорта Америка (штат Нью-Мексико).

Как отмечает The New Yorker, во время снижения Unity-22 отклонился от траектории, пролегавшей в рамках выделенного ФАУ специального для этого полета воздушного пространства. Инцидент мог произойти по причине того, что во время взлета двигатели космолета работали на несколько секунд дольше запланированного. По данным журнала, в кабине пилотов, управлявших Unity-22, загорелась красная лампочка, предупреждающая об отклонении от заданного курса, однако полет не был прерван. Это грозило аварийной посадкой космолета за пределами ВПП, а также стало нарушением требований ФАУ.

Американский регулятор подтвердил изданию, что космолет Virgin Galactic отклонился от заданного курса, в связи с чем ФАУ "проводит расследование". В свою очередь представители компании признают, что Unity-22 на протяжении более полутора минут снижался не по заданной траектории. При этом, по данным Virgin Galactic, отклонение корабля от курса было спровоцировано ветрами в верхних слоях атмосферы. Пилоты-испытатели действовали согласно инструкциям, а подобные инциденты отрабатываются в ходе подготовки к полетам, подчеркнули в компании.

Virgin Galactic - одна из фирм, которые собираются осуществлять регулярные туристические полеты в космос. Такие же планы имеются у компаний Blue Origin Джеффа Безоса и SpaceX Илона Маска.