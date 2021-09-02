Швеция не поддерживает идею создания армии ЕС

СТОКГОЛЬМ, 2 сентября. /ТАСС/. Руководство Швеции не поддерживает идею создания собственных военных формирований ЕС, подчиненных институтам сообщества и независимых от США. Об этом в интервью Шведскому радио в четверг заявил министр обороны Петер Хультквист в преддверии неформальной встречи в Любляне, которая будет посвящена ситуации в Афганистане и стратегическим приоритетам Евросоюза на мировой арене.

"Я не вижу в этом главного пути решения этих проблем", - отметил он.

Дискуссия о "Стратегическом компасе ЕС" тесно связана с поиском ответа на главный вопрос: должен ли Евросоюз продолжать полностью полагаться на США и НАТО в вопросах обеспечения собственной безопасности или должен постепенно обретать некую стратегическую автономию. Идея повышения автономии Евросоюза в сфере безопасности вновь стала очень актуальной в Брюсселе после провала миссии США и НАТО в Афганистане и отказа США продлить эвакуацию из этой страны после 31 августа, о чем просили Вашингтон государства ЕС. На встрече в Любляне министры, в частности, намерены обсудить возможность создания собственных сил быстрого реагирования сообщества численностью до 5 тыс. человек.