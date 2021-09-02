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Смена власти в Афганистане
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В МИД Турции заявили о передаче талибам своих идей насчет обеспечения безопасности Кабула

АНКАРА, 2 сентября. /ТАСС/. Частные компании могут быть привлечены к обеспечению безопасности аэропорта Кабула. Такое мнение выразил в четверг министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу.

"У нас есть предложения о сотрудничестве с нами в аэропорту как от талибов, так и от других стран. Все их мы оцениваем. Это не одно дело, которое возьмут на себя Катар или Турция. Не обязательно, чтобы этим вопросом занималось государство, к этому могут быть привлечены и компании. Мы передали наши идеи о безопасности [аэропорта Кабула] талибам", - сказал он на пресс-конференции в Анкаре.

Теги
АфганистанТурцияЧавушоглу, МевлютСмена власти в Афганистане
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