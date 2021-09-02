Политбюро ЦК КПК выразило протест посланнику США за вмешательство Вашингтона в дела Китая

ПЕКИН, 2 сентября. /ТАСС/. Глава канцелярии комиссии Центрального комитета Коммунистической партии Китая (ЦК КПК) по иностранным делам, член Политбюро Ян Цзечи в четверг в ходе состоявшегося в режиме онлайн разговора со спецпосланником президента США по климату Джоном Керри выразил серьезное недовольство и протест в связи с вмешательством Вашингтона во внутриполитические дела КНР. Об этом сообщил китайский МИД.

"Отношения между нашими странами претерпевают серьезные трудности в связи с тем, что Соединенные Штаты вмешиваются во внутреннюю политику Китая, - цитирует Ян Цзечи внешнеполитическое ведомство КНР. - Мы выражаем по этому поводу решительный протест и предпринимаем еще более решительные контрмеры".

По его словам, действия США серьезно ущемляют интересы Китая. "Нам нужно проявлять друг к другу взаимное уважение, мирно сосуществовать, устраняя разногласия", - добавил китайский дипломат.

Ян Цзечи выразил надежду, что Белый дом будет формулировать политику в отношении Китая с учетом долгосрочных интересов обеих стран. "Американской стороне следует исправить допущенные ошибки, объективно и рационально взглянуть на КНР, на китайско-американские отношения", - подчеркнул он.

Во вторник Министерство охраны окружающей среды Китая подтвердило визит в страну спецпосланника президента США по климату Керри с 31 августа по 3 сентября. Ранее с ним по отдельности пообщались в онлайн-формате глава МИД КНР Ван И и вице-премьер Госсовета Хань Чжэн. Помимо этого, ожидаются переговоры с участием специального представителя китайского правительства по климатическим изменениям Се Чжэньхуа. Стороны намерены уделить внимание широкому перечню вопросов, в том числе взаимодействию на площадке ООН.