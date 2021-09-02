Нацсовет по ТВ Украины применил новые санкции против канала "Наш" и вновь обратился в суд

КИЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Национальный совет Украины по вопросам телевидения и радиовещания применил сразу пять санкций к телеканалу "Наш" за "распространение языка вражды". Об этом говорится в сообщении регулятора в четверг.

"Сразу пять санкций применил Нацсовет за распространение языка вражды. Штраф, а также иск в суд об аннулировании лицензии за неустранение нарушений норм законов, предусматривающих невозможность трансляции программ и передач, которые провоцируют в обществе раздор и ненависть, получил телеканал "Наш" (ООО "Наш 365", г. Киев)", - отмечается в сообщении.

В нем говорится, что в апреле текущего года в эфире телеканала экс-министр юстиции страны Елена Лукаш в своих высказываниях возложила ответственность за боевые действия в Донбассе на политическое руководство Украины, а не "на страну-агрессора". "Она безапелляционно утверждает о нежелании власти прекратить эту войну, ставит под сомнение территориальную целостность страны и даже прибегает к агрессивным призывам", - сказано в сообщении. Регулятор сообщил, что Лукаш распространяла мнение, что "на Украине процветает фашизм". При этом со стороны сотрудников телеканала "не было попыток сбалансировать односторонность и предвзятость высказанной позиции и приведенных аргументов", отмечается в нем.

К телеканалу был применен штраф в размере 119,5 тыс. гривен ($4,43 тыс.), а также подан иск в суд с требованием лишить вещателя лицензии. Кроме того, за ретрансляцию тех же передач телекомпании "Наш" регулятор применил санкции в виде штрафов к телеканалу "Макси-ТВ" (ООО "Наша Прага", г. Киев).

19 августа Нацсовет по ТВ уже принимал решение обратиться в суд с иском об аннулировании лицензии на вещание телеканала "Наш" за трансляцию высказываний, которые якобы содержали "признаки скрытого призыва к агрессивным действиям".

В начале февраля телеканалы "112 Украина", NewsOne и ZIK были закрыты из-за введения санкций против их владельца, депутата Верховной рады от партии "Оппозиционная платформа - За жизнь" Тараса Козака. Власти обвиняют его в ведении бизнеса на неподконтрольных Киеву территориях. После закрытия каналов журналисты создали новый телеканал "Первый независимый", который начал вещание 26 февраля. Однако по указанию властей через час после начала эфира провайдеры отключили спутниковое вещание, несмотря на ранее достигнутые соглашения о сотрудничестве.