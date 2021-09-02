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Смена власти в Афганистане
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Страны ЕС в общей сложности эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек

Из них 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей

ЛЮБЛЯНА, 2 сентября. /ТАСС/. Государства Евросоюза эвакуировали из Афганистана 17,5 тыс. человек, в том числе 520 европейских и местных служащих миссии ЕС в Кабуле и членов их семей. Об этом заявил в четверг верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель по итогам неформальной встречи министров обороны ЕС, состоявшейся в четверг в столице Словении, которая до конца года председательствует в Совете ЕС.

"Страны ЕС эвакуировали в общей сложности 17,5 тыс. человек, включая 520 служащих миссии ЕС [в Кабуле] и членов их семей", - заявил Боррель. По его словам, весь афганский персонал миссии ЕС был вывезен в миграционный центр, специально созданный для этой цели в Испании. "Там они будут находиться до момента получения ими гуманитарных виз от стран Евросоюза", - сообщил Боррель.

Он выразил сожаление, что у Евросоюза нет собственных вооруженных сил, которые позволили бы "обеспечить контроль над аэропортом Кабула" независимо от США, что позволило бы европейским странам продолжить эвакуацию и после ухода американских войск 31 августа.

Боррель подчеркнул, что дискуссия о создании сил быстрого реагирования ЕС численностью 5 тыс. человек продолжится в пятницу на неформальной встрече глав МИД ЕС в Любляне в рамках обсуждения будущей европейской концепции безопасности "Стратегический компас ЕС". Эту концепцию предполагается утвердить к марту 2022 года.

Теги
АфганистанБоррель, ЖозепСмена власти в Афганистане
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