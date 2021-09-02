Молдавский оппозиционер Усатый объявил об уходе с поста мэра после поражения на выборах

КИШИНЕВ, 2 сентября. /ТАСС/. Лидер "Нашей партии" Ренато Усатый сообщил, что в четверг напишет заявление об уходе с поста мэра второго по величине молдавского города Бельцы. По его словам, такое решение он принял после поражения на досрочных выборах в парламент 11 июля.

"Я сегодня подаю в отставку. Всегда надо уходить с высоко поднятой головой, чтобы никто не обвинял нас в том, что мы держимся за власть <...> На выборах 11 июля люди проголосовали за абсолютно другое. Я не могу навязываться", - сказал Усатый, представляя горожанам отчет о проделанной работе.

Для участия в выборах оппозиционер сформировал Избирательный блок "Ренато Усатый", в который вошли "Наша партия" и организация "Партия". На досрочных выборах это формирование получило 4%, не преодолев избирательный барьер для блоков (7%). В городе Бельцы у блока был третий результат (22,6%) после Избирательного блока коммунистов и социалистов (40%) и президентской Партии действия и солидарности (27%).

Бывший бизнесмен получил известность, жестко критикуя власти страны и организовывая массовые акции протеста. Он предлагал радикальные меры по борьбе с коррупцией и заверял, что порядок в стране можно навести в короткий срок. Накануне парламентских выборов 2014 года его партия возглавляла предвыборные рейтинги, но за день до голосования решением суда была отстранена от выборов. Тогда действия молдавских властей осудили международные наблюдатели. Политологи отмечали, что его лозунги имеют определенное число сторонников во всех электоральных группах, однако на выборах 2019 года "Наша партия" также не смогла преодолеть проходной барьер и в парламент не попала.