{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Байден поручил использовать нефтяной резерв для помощи пострадавшим от урагана районам США

ВАШИНГТОН, 2 сентября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден в четверг заявил, что поручил использовать при необходимости стратегический нефтяной резерв страны для борьбы с нехваткой топлива в пострадавших от урагана районах Соединенных Штатов.

Выступая в Белом доме с речью, посвященной борьбе с последствиями удара урагана "Ида", он заявил, что вашингтонская администрация "повышает доступность топлива и ослабляет давление на цены на топливо по всей стране". "Я поручил министру энергетики Дженнифер Грэнхолм использовать все имеющиеся в ее распоряжении средства, включая использование стратегического нефтяного резерва, чтобы бензин продолжал поступать на АЗС", - отметил глава государства.

Теги
СШАБайден, Джо
Германия готова помогать Афганистану при выполнении некоторых условий со стороны талибов
Читать полностью