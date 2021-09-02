Франция выразила заинтересованность в том, чтобы обсуждать Афганистан с Россией и Китаем

ПАРИЖ, 2 сентября. /ТАСС/. Франция заинтересована в том, чтобы вести диалог с Россией и Китаем по ситуации в Афганистане. Об этом заявил глава МИД республики Жан-Ив Ле Дриан в интервью газете Le Figaro , опубликованном в четверг на сайте издания.

По его словам, с Россией и Китаем у Франции "могут быть совпадающие интересы, заключающиеся в том, чтобы Афганистан не стал базой террористов". "Поэтому мы должны стараться налаживать диалог с этими двумя странами, в частности в Совете Безопасности ООН", - считает министр.

По мнению Ле Дриана, "страной, которая больше всего извлекает выгоды из ситуации в Афганистане, является Пакистан". "Возвращение талибов (представители радикального движения "Талибан", запрещено в РФ) позволило Пакистану приобрести большую стратегическую глубину, чтобы реализовать свои интересы, в том числе в отношениях с Индией", - пояснил глава МИД Франции. Как заявил Ле Дриан, Франция "будет требовать от Пакистана содействия борьбе с терроризмом".

"Предстоит также решать проблемы, связанные с людскими потоками в сопредельных с Афганистаном странах, которые возникнут, - полагает министр. - По прогнозам верховного комиссара по делам беженцев, можно ожидать потоков общей численностью до 500 тыс. человек в соседние страны".

14 апреля президент США Джо Байден объявил о решении завершить операцию в Афганистане. После этого талибы развернули масштабную операцию по установлению контроля над страной и 15 августа без боя вошли в Кабул. Президент Афганистана Ашраф Гани покинул страну. Вице-президент республики Амрулла Салех объявил себя и.о. главы государства и призвал к вооруженному сопротивлению, которое возглавил Ахмад Масуд, сын полевого командира Ахмада Шаха Масуда (1953-2001), в провинции Панджшер. Западные страны к 31 августа завершили эвакуацию из республики своих граждан и помогавших им афганцев.