Лидер либералов Германии выступил за более точечные санкции против России

БЕРЛИН, 2 сентября. /ТАСС/. Председатель Свободной демократической партии Германии (СвДП) Кристиан Линднер считает, что ЕС необходимо использовать в отношении России более адресные санкции.

В интервью Deutsche Welle, выдержки из которого в четверг приводятся на сайте медиакомпании, лидер либералов утверждал, что его партия выступает в поддержку принятия так называемого акта Магнитского, который предусматривает введение персональных санкций. Линднер уточнил, что пришел к мнению о необходимости более точечных мер в отношении РФ "после бесед с представителями либеральной российской оппозиции, в том числе Алексеем Навальным", пишет Deutsche Welle. Он считает, что санкции могли бы включать в себя ограничения на поездки для сторонников российских властей, невозможность для них отправлять детей на учебу за границу или владеть собственностью и счетами за рубежом.

Председатель СвДП считает, что действующие ограничительные меры Запада оказывают влияние на всех россиян, а властям позволяют "изобразить себя жертвой". Он утверждал, что улучшение экономических связей с РФ возможно лишь после изменения политики Москвы. России, по его словам, нужно "соблюдать правила внутреннего распорядка" общего европейского дома. Линднер также заявил, что пока Навальный находится в заключении, обсуждаться должны более жесткие персональные санкции, но не налаживание экономических отношений с Москвой.

Кроме того, он призвал исключить угрозу "шантажа Украины Россией в вопросе поставок газа" на фоне дискуссии о реализации проекта "Северный поток - 2". По его словам, следует особо учитывать интересы Киева в данном вопросе.

В 2014 году Евросоюз ввел санкции в отношении РФ в связи с событиями на Украине и воссоединением Крыма с Россией. Ограничительные меры неоднократно расширялись и продлевались. Были приостановлены переговоры о безвизовом режиме и о новом базовом соглашении о сотрудничестве, введен запрет на въезд в страны ЕС для должностных лиц из РФ и заморожены их активы. Также были введены ограничительные меры торгового, финансового и военного характера. В ответ Россия ввела запрет на импорт из стран Евросоюза ряда продовольственных товаров.