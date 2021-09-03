Зеленский заявил в США, что на Украине невозможен авторитаризм

КИЕВ, 3 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в его стране невозможно появление авторитарного режима. Как сообщил в пятницу офис главы государства, об этом он сказал в ходе общения с преподавателями и экспертами Стэнфордского университета в рамках визита в США.

"Украинское общество настолько сильное, свободное и демократическое, что кто бы не хотел, кто бы себе что не придумал, "дракону" на Украине появиться невозможно. Крылья подрежут", - сказал он по-русски, отвечая на вопрос русскоязычного слушателя, не боится ли он "убив дракона, стать драконом".

В этой связи Зеленский отметил фильм "Убить дракона" режиссера Марка Захарова. Президент заявил, что у украинцев и россиян есть совместные периоды истории, однако политика Украины и РФ отличается.

Выступая в университете Зеленский также заявлял, что Украина будет "сильной, уверенной, успешной страной, лидером Европы". Президент добавил, что у него есть "украинская мечта", отметив, что к ней относится цифровизация, а также возвращение Крыма и Донбасса.