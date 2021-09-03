Премьер Таиланда на ВЭФ призвал к признанию сертификатов вакцинации, чтобы помочь туризму

ВЛАДИВОСТОК, 3 сентября. /ТАСС/. Премьер-министр Таиланда Прают Чан-Оча призвал к совместному признанию сертификатов о вакцинации для восстановления туристического сектора. С таким предложением он выступил в видеообращении, которое в пятницу было показано на пленарном заседании Восточного экономического форума (ВЭФ).

"Мы хотим пригласить всех совместно выработать новые рекомендации по безопасному туризму, а также совместному признанию вакцинных сертификатов для того, чтобы восстановить индустрию туризма в ближайшем будущем", - отметил он. По его словам, "для многих туризм - это один из ключевых двигателей развития экономики".

"Он очень пострадал от пандемии, поэтому для нас очень важно восстановить индустрию путешествий и туризма", - добавил премьер.

Прают Чан-Оча рассказал о пошаговом подходе Таиланда в открытии страны для путешественников, напомнив о программах, которые позволяют прибывать в страну вакцинированным туристам без прохождения платного карантина. "Данные программы будут постепенно расширяться на другие регионы страны, если ситуация позволит", - пояснил он.

В Таиланде первый случай заражения коронавирусом был выявлен 13 января 2020 года. В пятницу Минздрав информировал о 14,6 тыс. заразившихся и 271 умершем за сутки. На данный момент общее число инфицированных в королевстве превысило 1,24 млн, вылечились более 1,07 млн человек, умерли 12,3 тыс. пациентов. Режим чрезвычайного положения действует до 30 сентября.