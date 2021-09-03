США ввели санкции против четырех человек, связанных с иранской разведкой

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану.
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Как сообщается на сайте Минфина США, рестрикции вводятся в отношении четырех иранцев, связанных с Министерством информации (разведки) Ирана.
Под санкции подпали Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури, Кия Садеги. По данным Вашингтона, указанные лица связаны с Министерством информации (разведки) Ирана, в отношении которого действуют рестрикции США.