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США ввели санкции против четырех человек, связанных с иранской разведкой

В санкционный список вошли Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури, Кия Садеги
© AP Photo/J. Scott Applewhite

ВАШИНГТОН, 3 сентября. /ТАСС/. Власти США в пятницу расширили список санкций по Ирану.

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Как сообщается на сайте Минфина США, рестрикции вводятся в отношении четырех иранцев, связанных с Министерством информации (разведки) Ирана.

Под санкции подпали Али Реза Шахвароги Фарахани, Махмуд Хазейн, Омид Нури, Кия Садеги. По данным Вашингтона, указанные лица связаны с Министерством информации (разведки) Ирана, в отношении которого действуют рестрикции США.

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