Бывший вице-президент Афганистана заявил, что бои в Панджшере продолжаются

КАИР, 3 сентября. /ТАСС/. Бывший вице-президент Афганистана Амрулла Салех, который объявил себя исполняющим обязанности главы государства после захвата власти в стране радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), сообщил о продолжении боестолкновений в не подчинившейся талибам северной провинции Панджшер между боевиками и ополченцами.

"Сопротивление - это псевдоним для всех нас здесь. Оно продолжается и будет продолжаться. Я нахожусь здесь, на своей земле, защищая ее и защищая наше достоинство", - написал Салех в пятницу на своей странице в Twitter.

Ранее в аудиообращении, направленном британской вещательной корпорации Би-би-си, Салех опроверг информацию о том, что он покинул Панджшер и направился в Таджикистан.

Помимо этого, представитель ополченцев Фахим Дашти в аккаунте ополченцев в Instagram сообщил, что "на все направления, где идут бои, отправлено подкрепление, а противник понес большие потери".

В пятницу агентство Reuters со ссылкой на источник в "Талибане" проинформировало о том, что, по заявлениям радикалов, им удалось полностью взять под свой контроль мятежную провинцию. Между тем источник ТАСС в регионе сообщил, что силы национального сопротивления опровергают распространенную ранее талибами информацию о том, что им удалось полностью захватить Панджшер.

После неудачных переговоров между представителями "Талибана" и делегацией Фронта национального сопротивления боевики в начале этой недели предприняли наступление на Панджшер. Как сообщил ТАСС в четверг Дашти, радикалы так и не смогли занять ни один аванпост в регионе. Он также рассказал, что в боях убиты около 350 талибов, не уточнив число погибших в рядах сопротивления. Вместе с тем радикалы заявляли об успешном продвижении в Панджшере и намерениях взять под свой контроль всю провинцию "в ближайшее время".