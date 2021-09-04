Politico: США будут применять авиацию ВМС для ударов по террористам в Афганистане

ВАШИНГТОН, 4 сентября. /ТАСС/. Американские военные в будущем, вероятнее всего, для нанесения ударов по боевикам террористической группировки "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ) в Афганистане будут применять главным образом авиацию ВМС США. Об этом говорится в статье, опубликованной в пятницу в издании Politico.

Как констатирует издание, вашингтонская администрация выражала готовность наносить удары с воздуха по боевикам ИГ в Афганистане с применением самолетов и беспилотников. "Однако пока не разработан подробный план того, как данная авиация сможет собирать разведывательные данные о целях или на регулярной основе осуществлять подобные миссии с такого большого расстояния", - отмечается в материале. "Думаю, многие из этих миссий будут возложены на ВМС", - отметил источник газеты из числа американских военных.

Согласно оценкам издания, "отсутствие контролируемых США аэродромов рядом с Афганистаном" может означать, что Вашингтон будет применять для этого авианосную авиацию. Как констатирует газета, проведение таких операций в Афганистане "может стать в основном обязанностью ВМС США".

В статье также приводятся экспертные оценки, согласно которым США, вероятнее всего, будут использовать для сбора данных о ситуации в Афганистане и нанесения ударов в первую очередь беспилотники, предназначенные для дальних полетов.

Радикальное движение "Талибан" (запрещено в РФ) развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявленного США весной намерения вывести силы из страны. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул исламскую республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Американские военнослужащие в ночь на вторник полностью оставили Афганистан, завершив свое 20-летнее пребывание в этой стране.