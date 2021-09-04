Оппозиция и власти Венесуэлы возобновили переговоры в Мексике

БОГОТА, 4 сентября. /ТАСС/. Представители правительства и оппозиции Венесуэлы в пятницу начали новый раунд переговоров в Мексике. Проведение первой встречи подтвердил председатель парламента южноамериканской республики Хорхе Родригес, возглавляющий правительственную делегацию.

"Мы работаем. Это будет напряженная работа, но мы все настроены на то, чтобы она пошла на благо страны", - сказал он. Видеозапись слов Родригеса опубликовал в Twitter министр связи Венесуэлы Фредди Ньаньес.

Родригес отметил, что правительство хочет обсудить на этих переговорах вопросы, касающиеся экономики страны и борьбы с пандемией. "Я думаю, что эта напряженная работа принесет плоды", - добавил председатель парламента.

Как было объявлено ранее, делегации пробудут в Мексике до 6 сентября.

Представители правительства и оппозиции Венесуэлы уже провели несколько встреч в Мексике при посредничестве Норвегии 13-15 августа. Стороны подписали меморандум о взаимопонимании, чтобы подтвердить готовность к диалогу, и договорились провести новый раунд переговоров в начале сентября. После этих встреч коалиция оппозиционных партий объявила, что будет участвовать в региональных выборах, назначенных на 21 ноября.