Срок выезда белорусов за границу сократили

МИНСК, 4 сентября. /ТАСС/. Белорусы с сегодняшнего дня могут выезжать на учебу или работу за границу через наземную границу один раз в три месяца, ранее они могли это сделать один раз в шесть месяцев. Это предусмотрено постановлением правительства, которое вступило в силу в субботу, сообщает Государственный пограничный комитет Белоруссии.

"Советом министров Республики Беларусь сокращается с шести до трех месяцев срок выезда из страны для граждан Беларуси по каждому из следующих оснований - это учеба в иностранном государстве, наличие действительного документа, подтверждающего право на постоянное или временное проживание в иностранном государстве, трудовая деятельность в иностранном государстве", - сказано в сообщении.

В связи с нововведениями в Госпогранкомитете напомнили об основных моментах пересечения наземной белоруской границы в пунктах пропуска в условиях продолжающейся пандемии коронавируса. В частности, срок самоизоляции по прибытии в республику из стран "красной зоны" составляет 7 дней, при этом избежать самоизоляции могут граждане, имеющие сертификат о вакцинации от COVID.