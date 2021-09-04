Киев заявил, что получит партию комплексов Javelin от Вашингтона в 2021 году

КИЕВ, 4 сентября. /ТАСС/. Украина уже в этом году получит партию американских противотанковых ракетных комплексов Javelin в рамках военной помощи США. Об этом сообщил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба.

"Уже в этом году Украина получит партию бронебойных систем Javelin", - сказал Кулеба в опубликованном в субботу интервью агентству РБК-Украина.

При этом он не исключил, что США и Украина смогут выйти на договоренности и по другим видам оборонного летального и нелетального оборудования, не уточнив подробности. "По понятным причинам детали я разглашать не могу. Мы ожидаем визит министра обороны США на Украину", - добавил Кулеба.

Новый пакет военной помощи США Украине на сумму $60 млн включает противотанковые ракетные комплексы Javelin. Президент США Джо Байден распорядился выделить Украине помощь в размере до $60 млн за счет средств Пентагона, о чем Белый дом сообщил в преддверии визита украинского лидера Владимира Зеленского в Вашингтон и его переговоров с Байденом, которые состоялись 1 сентября.

Вашингтон с 2014 года выделил Киеву $2,5 млрд на поддержку ВС Украины, включая более $400 млн только в этом году. Вашингтон поставляет Киеву вооружения и направляет специалистов для обучения армии. В рамках военной помощи Украине в 2017 и 2018 годах было выделено по $350 млн, в 2019 году - $250 млн, в 2020 году - $300 млн. Администрация бывшего президента США Дональда Трампа одобрила продажу Киеву вооружений поражающего действия - Украина начала получать комплексы Javelin.

Ранее официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что поставки оружия и военной техники на территорию Украины странами, входящими в НАТО, могут подтолкнуть Киев к попыткам решить конфликт на юго-востоке страны военным путем.