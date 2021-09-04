Министр обороны Вьетнама заявил, что страна придает важное значение развитию связей с РФ

ХАНОЙ, 4 сентября. /ТАСС/. Вьетнам придает важное значению развитию связей с Россией по всем направлениям. Об этом заявил министр национальной обороны Социалистической Республики Вьетнам (СРВ) Фан Ван Зянг, принимая в субботу в Ханое заместителя министра обороны РФ Алексея Криворучко, который прибыл сюда с рабочим визитом для участия в церемонии закрытия вьетнамского этапа Армейских международных игр ("АрМИ-2021").

Глава оборонного ведомства СРВ отметил, что Вьетнам и Россию связывают давние традиции дружбы, народы двух стран всегда испытывают друг к другу теплые и добрые чувства. "Вьетнам всегда придает большое значение развитию всеобъемлющего стратегического партнерства с Российской Федерацией, определяя это одним из приоритетов своей внешней политики", - подчеркнул он.

Министр дал высокую оценку взаимодействию Ханоя и Москвы в сфере военно-технического сотрудничества. По его словам, вьетнамско-российские оборонные отношения и двустороннее военно-техническое сотрудничество, которому всегда уделяют пристальное внимание руководители двух стран, служит основой для углубления и расширения взаимодействия СРВ и РФ во многих областях партнерства.

Фан Ван Зянг также приветствовал инициативу Минобороны России по организации Армейских международных игр, подчеркнув, что это важное многостороннее мероприятие способствует развитию связей Вьетнамской народной армии с вооруженными силами стран мира.

В свою очередь, заместитель министра обороны России поздравил вьетнамскую сторону с успешной организацией и проведением соревнований в рамках программы "АрМИ-2021". Он выразил надежду, что Вьетнам продолжит уделять внимание и поддерживать проведение Армейских международных игр и вновь примет участие в них в будущем году.