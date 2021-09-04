Замглавы "Талибан" мулла Якуб объявил о запрете "праздничной стрельбы" в воздух

НЬЮ-ДЕЛИ, 4 сентября. /ТАСС/. Заместитель главы радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ), сын основателя талибов муллы Омара, мулла Мухаммад Якуб дал строгие инструкции губернаторам провинций и начальникам полиции прекратить беспорядочную стрельбу в воздух, в результате которой в стране за сутки погибли или были ранены более 70 человек. Об этом сообщает в субботу ресурс AfghanUrdu - страница в Twitter на языке урду, которая анонсирует себя как "Правдивые новости, аналитика и информация из Афганистана".

"Убедитесь, что вы строго избегаете стрельбы в воздух в вашей провинции. Ни при каких обстоятельствах не должно быть стрельбы в воздух! Если это произойдет в вашей провинции, вы будете нести за это ответственность", - цитирует AfghanUrdu обращения Якуба к местным властям.

Ранее информационное агентство The Khaama Press сообщило, что число убитых и раненых в Афганистане во время массовой беспорядочной стрельбы, открытой в пятницу талибами после сообщений о захвате провинции Панджшер, превысило 70 человек. Талибы отмечали таким образом объявленный представителями радикалов полный захват не подчинявшейся им провинции. Представители национального сопротивления в регионе опровергли информацию об установлении радикалами полного контроля над этой провинцией.

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.