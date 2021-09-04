Подготовка к визиту Папы Римского в Словакию вступила в завершающую стадию

ПРАГА, 4 сентября. /ТАСС/. Подготовка к предстоящему 12 - 15 сентября визиту Папы Римского Франциска в Словакию вступила в завершающую стадию. Об этом сообщили ТАСС в субботу в секретариате архиепископа Братиславы.

"У нас началась непосредственная подготовка к встрече Папы Римского Франциска, - отметили там. - Полным ходом идет регистрация верующих, которые для получения благословения святого отца приедут в Словакию со всех концов Европы. Только на [завершающую пасторский визит] службу, которую он 15 сентября возглавит [под открытым небом] в Шаштин-Страже (запад страны), прибудут, как известно на данный момент, более 30 тыс. паломников".

На мероприятия с участием понтифика в ходе его поездки по Словакии, как ожидается, придут около 500 тыс. верующих. Допуск разрешен лишь прошедшим полный курс вакцинации от коронавируса.

Папа Римский Франциск прибудет в Словакию по приглашению президента республики Зузаны Чапутовой. Он побывает в Братиславе, Шаштин-Страже, городах Прешов и Кошице на востоке страны. Там понтифик проведет службы, большинство которых пройдут на специальных площадках под открытым небом.

Словацкое правительство выделило почти €5,5 млн на обеспечение визита понтифика. Кабмин также одобрил привлечение к обеспечению его безопасности и порядка в местах, где он будет находиться, 1 300 военнослужащих, которые будут помогать полиции.

Пасторская поездка понтифика в республику, подавляющее большинство пятимиллионного населения которой составляют католики, будет первой с 2003 года. Она станет четвертым за историю визитом главы Ватикана в Словакию. Здесь ранее трижды побывал Папа Римский Иоанн Павел II. Он посетил страну в 1990, 1995 и 2003 годах.