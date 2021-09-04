Посол Катара в Кабуле заявил, что Афганистане восстанавливается внутреннее авиасообщение

КАИР, 4 сентября. /ТАСС/. Аэропорт Кабула, временно закрытый захватившим власть в Афганистане радикальным движением "Талибан" (запрещено в РФ), в субботу возобновил свою работу. Как сообщил посол Катара в стране Саид Мубарак аль-Хаярин аль-Хаджри, из аэропорта Кабула отправлены два внутренних рейса - в города Мазари-Шариф и Кандагар.

"Из аэропорта Кабула были осуществлены вылеты двух внутренних рейсов - в Мазари-Шариф и Кандагар. Группа катарских технических специалистов продолжает трудиться над завершением всех необходимых работ в воздушной гавани", - приводит телеканал Al Jazeera слова дипломата.

Как он уточнил, "в ближайшие дни кабульский аэропорт сможет принимать еще большее количество рейсов". По информации телеканала, несколько минут назад был отправлен рейс из Кабула - в город Герат на северо-западе страны.

Авиасообщение в Афганистане было прекращено захватившим власть в стране "Талибаном". Радикалы намеревались возобновить его после оценки технического состояния кабульского аэропорта, который использовался для эвакуации войск, граждан и дипломатов западных государств. В столицу прибыли технические специалисты из Катара и Турции, последние несколько дней проводятся восстановительные работы.

Начало эвакуации было вызвано решением США прекратить военную операцию в Афганистане. После объявления об этом талибы развернули масштабную кампанию по установлению контроля над страной. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул республику, а талибы без боя вошли в Кабул. Силы, не согласные с властью радикалов, организовали в северной провинции Панджшер сопротивление, которое возглавил Ахмад Масуд. Поддержать его призвал бывший вице-президент Амрулла Салех, объявивший себя исполняющим обязанности главы государства.