СМИ: боевики вооруженной оппозиции направятся с юга Сирии в провинцию Идлиб

БЕЙРУТ, 4 сентября. /ТАСС/. Члены формирований сирийской оппозиции, отказавшиеся сложить оружие и сдаться властям, покинут в субботу город Дераа-эль-Балад на юге Сирии. Как сообщил телеканал Al Hadath, они направятся вместе с семьями в северо-западную провинцию Идлиб, которая находится в руках антиправительственных группировок.

Сирийские войска ранее открыли два прохода для вывода боевиков из Дераа-эль-Балад, для их перемещения в Идлиб предоставлены 24 автобуса.

Группа непримиримых оппозиционеров срывала выполнение достигнутого 14 августа при содействии российских военных соглашения о локальном примирении. В пятницу в результате обстрела кварталов, находящихся под защитой правительственных сил, погибли два мирных жителя, еще трое получили ранения.

В июле после серии вооруженных провокаций со стороны боевиков командование ВС Сирии направило на юг страны воинские подкрепления и бронетехнику, которые блокировали районы, оставшиеся под контролем отрядов сирийской оппозиции по условиям примирительного соглашения 2018 года. Бандформированиям был предъявлен ультиматум с требованием выдать разыскиваемых властями преступников, нападавших на армейские блокпосты.

31 августа часть боевиков приняла условия капитуляции, приступив к сдаче оружия. Как сообщил в пятницу представитель российского Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии Александр Гуляев, Россия "выступила гарантом возвращения мирной жизни в этот южный район". По его словам, в дальнейшем планируется патрулирование Дераа-эль-Балад силами российской военной полиции.

Административный центр провинции Дераа расположен в 110 км к югу от Дамаска. В этом городе в 2011 году начались антиправительственные выступления, переросшие в вооруженный конфликт между оппозиционными группировками и сирийской армией.