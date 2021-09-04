СМИ: теракт в Окленде совершил ланкиец Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин

ТАСС, 4 сентября. Террориста, совершившего в пятницу вооруженное нападение на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда, звали Ахмед Атхилл Мохамед Шамсудин. Об этом в субботу сообщила радиостанция Radio New Zealand.

По ее информации, террорист был гражданином Шри-Ланки. Он прибыл в Новую Зеландию в октябре 2011 года по студенческой визе, в 2013 году получил статус беженца. Он привлекался к административной ответственности за свои экстремистские взгляды.

Ранее, премьер-министр Новой Зеландии Джасинда Ардерн отказалась назвать имя террориста, сказав, что он не достоин этого.

Вооруженное нападение на посетителей супермаркета на юго-западе Окленда произошло в пятницу, 3 сентября, около 15:20 по местному времени (06:20 мск). Прибывшие стражи порядка открыли по злоумышленнику огонь, застрелив его на месте. Семь пострадавших в результате нападения были доставлены в больницу, трое в критическом состоянии. Ардерн заявила, что произошедшее нападение является террористическим актом.