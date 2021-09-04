Командующий сухопутными войсками Мьянмы назвал российские танки Т-72 замечательными

АЛАБИНО /Московская область/, 4 сентября. /ТАСС/. Отношения между военными ведомствами России и Мьянмы хорошие, а танки Т-72 - замечательные, заявил заместитель главнокомандующего Вооруженных сил Мьянмы, командующий сухопутными войсками вице-старший генерал Со Вин.

"Мьянма принимает участие в Армейских международных играх в четвертый раз, что говорит о нашем сотрудничестве с Россией и хороших отношениях между нашими военными ведомствами", - сказал Со Вин.

Он отметил, что команда Мьянмы в этом году участвовала во втором дивизионе "Танкового биатлона" и заняла третье место.

"В нашей армии тоже есть эти замечательные танки Т-72, поэтому мы участвуем в "Танковом биатлоне", - добавил Со Вин.

Армейские международные игры - 2021 проходят с 22 августа по 4 сентября на территории 11 государств - России, Алжира, Армении, Белоруссии, Вьетнама, Ирана, Катара, Казахстана, Китая, Сербии, Узбекистана. В них принимают участие более 5 тысяч военнослужащих в составе 277 команд из 42 стран.