Опрос: Трамп обошел бы Байдена на один процентный пункт в случае проведения новых выборов

НЬЮ-ЙОРК, 4 сентября. /ТАСС/. Бывший президент США республиканец Дональд Трамп на фоне ситуации в Афганистане мог бы одержать победу над нынешним главой американской администрации демократом Джо Байденом в случае организации новых выборов. Об этом свидетельствуют итоги опроса общественного мнения, проведенного Колледжем Эмерсон - частным университетом, расположенным в городе Бостон (штат Массачусетс).

Так, Трамп опередил бы Байдена на один процентный пункт - 47% против 46%. За действующего президента готовы отдать голоса 60% опрошенных сторонников Демократической партии, 39% предпочли бы в 2024 году увидеть в президентском кресле кого-нибудь другого. Трамп может заручиться поддержкой 67% республиканцев.

На вопрос о выводе войск из Афганистана 68% респондентов ответили, что США проиграли эту войну.

Опрос проводился с 30 августа по 1 сентября. В нем приняли участие около 1,2 тыс. зарегистрированных избирателей.