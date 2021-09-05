Талибы заявили, что новое правительство Афганистана будет представлять все население

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Новое правительство в Афганистане станет инклюзивным и будет представлять все население страны. Об этом заявил в воскресенье член комиссии по культуре движения "Талибан" (запрещено в РФ) Анамуллах Самангани.

"Сегодня мы живем в абсолютно независимом Афганистане. Новое правительство будет объявлено очень скоро", - цитирует его телеканал Tolo News. Самангани добавил, что "новая структура будет инклюзивной и будет представлять всех людей [в Афганистане]".

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.