Эксперт: Афганистану при талибах необходима новая конституция, одобренная старейшинами

МОСКВА, 5 сентября. /ТАСС/. Афганистану при власти движения "Талибан" (запрещено в РФ) обязательно потребуется новая конституция, которая заменит республиканскую. Об этом в беседе с ТАСС в воскресенье заявил генеральный секретарь нижней палаты парламента Афганистана Абдул Кадер Зазай Ватандост.

"Талибы не принимают действующую конституцию, и у них пока нет своей. В первую очередь [для функционирования государства] им понадобится новый основной закон. Однако он обязательно должен быть ратифицирован Лойя-джиргой (Всеафганский совет старейшин племен), где представлены все группы афганцев", - сказал он. Ранее талибы заявляли, что планируют после формирования правительства заняться выработкой конституции.

Относительно перспектив работы парламента страны Ватандост отметил, что в Афганистане "сейчас происходит переход от республиканской формы госустройства к эмирату, который не подразумевает наличие парламента". Однако однозначно на вопрос, будет ли распущен этот законодательный орган или нет, собеседник не ответил.

Говоря о процессе формирования талибами правительства, Ватандост сказал, что обращать внимание на нынешние задержки в объявлении состава кабинета не имеет большого смысла. "За 20 лет республики у нас трижды проходили выборы и формировалось правительство, но оглашение результатов и списка членов кабинета затягивалось иногда и на полгода. Так что не так уж и важно, что талибы не объявили еще состав правительства всего спустя три недели с момента обретения контроля над страной", - считает парламентарий. Он добавил, что "не видит особых проблем в тех процессах, которые идут внутри "Талибана" в связи с работой по формированию кабинета, и он скоро будет объявлен".

"Я думаю, в новом правительстве талибов будут представлены все этнические группы. Неважно, будут ли там политики, находящиеся во власти уже 40 лет, или нет. Важно, чтобы в администрацию вошли профессиональные и адекватные люди", - сказал Ватандост.

Говоря об отношении афганцев к талибам парламентарий напомнил, что "народ Афганистана давно желал мира и безопасности, а также социальной справедливости". "Если говорить коротко, то эти требования исходят не просто от группы женщин-горожанок или мужчин из крупных городов. Этого хотят все в Афганистане, именно поэтому в большинстве регионов люди и поддерживают государство, которое предлагают построить талибы", - сообщил Ватандост.

Ситуация в Афганистане

Соединенные Штаты 30 августа завершили военную миссию в Афганистане. О решении свернуть операцию в этой стране, начатую в октябре 2001 года и ставшую самой продолжительной зарубежной военной кампанией в американской истории, президент США Джо Байден объявил 14 апреля. После этого объявления сторонники движения "Талибан" значительно нарастили темпы наступления и 15 августа без боя установили полный контроль над афганской столицей. Талибы заявили о своей полной победе в Афганистане.

Движение на прошлой неделе анонсировало объявление состава правительства. Однако впоследствии дата обнародования постоянно переносилась. Сейчас, судя по информации в местных СМИ, ожидается, что талибы смогут урегулировать вопросы формирования кабинета в течение трех ближайших дней. По некоторым данным, мешают этому процессу пока неудачные попытки талибов взять под контроль регион Панджшер, где остаются вооруженные сторонники сопротивления во главе с Ахмадом Масудом. Бои там продолжаются.