В Черногории провалилась атака на церковь по "украинскому сценарию"

Черногория во многом развивается по украинскому сценарию, противопоставляя себя Сербии подобно тому, как Украина противопоставляет себя России. Пользуясь примером Киева в борьбе с Московским патриархатом, президент Черногории Мило Джуканович после 30 лет нахождения у власти решил в рамках конструирования "особой черногорской нации" создать подконтрольную себе "черногорскую церковь". Для этого был принят дискриминационный по отношению к СПЦ закон "О свободе вероисповедания", согласно которому у церкви изымалось все ее имущество, накопленное верующими Черногории за последние восемь веков.

БЕЛГРАД, 5 сентября. /ТАСС/. Чин интронизации митрополита Иоанникия, 56-го по счету иерарха Черногорско-Приморского, прошел в воскресенье в Цетинском монастыре в Черногории. Несмотря на все усилия черногорских националистов, им не удалось расколоть верующих Сербской православной церкви (СПЦ) по "украинскому сценарию" и сорвать интронизацию нового черногорского владыки.

В ответ народ Черногории вышел на массовые религиозные протесты (литии), которые продолжались в стране больше года. Участие в литиях принимало свыше 50% населения страны. Попытки посадить в тюрьму иерархов Черногорско-Приморской митрополии - митрополита Амфилохия и епископа Иоанникия - лишь усилили протестные настроения. В результате на парламентских выборах Мило Джуканович впервые за три десятилетия потерпел поражение и не смог сформировать правительство. В настоящий момент он остается на должности президента республики.

Автопокрышки и камни

Ситуацию с интронизацией нового митрополита Иоанникия, заменившего умершего от коронавируса митрополита Амфилохия, Джуканович воспринял как шанс силой вернуть утраченные политические позиции. Для этого в республике активизировались националистические и криминальные группировки, подконтрольные президенту, с целью помешать интронизации.

За несколько дней до назначенной церемонии в историческую столицу страны Цетине, где в Цетинском монастыре столетиями совершались интронизации митрополитов, стали стекаться националисты. В субботу радикалы прорвали полицейское оцепление и заблокировали основные дороги, ведущие в расположенный в неприступных горах населенный пункт. Участники антицерковных акций возвели на дорогах баррикады из автомобильных покрышек, а полотно дорог засыпали большими камнями.

Утром в воскресенье националисты во главе с действующим советником президента Черногории Веселином Вельовичем атаковали кордоны полиции по всему городу. Радикалы стали забрасывать полицию камнями, бутылками и петардами. Как сообщило позднее МВД республики, травмы в результате атаки националистов получили 20 правоохранителей.

В ответ полиция применила слезоточивый газ и светошумовые гранаты. СМИ сообщили о четырех легко пострадавших протестующих. Толпа националистов рассеялась, однако участники акций подожгли завалы из автопокрышек на дорогах.

Вертолет и спецназ

В ночь на воскресенье в СМИ появилась информация о том, что интронизация отложена. Через несколько минут ее опроверг Патриарх Сербский Порфирий, назвав эти сообщения откровенной ложью. Впрочем, как оказалось, дым был не без огня. Как сообщил в воскресенье президент Сербии Александар Вучич со ссылкой на разведывательные данные, правительство Черногории во главе со Здравко Кривокапичем действительно уступило давлению националистов и отказалось от проведения интронизации в Цетинском монастыре. Однако вмешательство патриарха Порфирия и митрополита Иоанникия заставило премьера передумать и отдать приказ полиции действовать более решительно.

В итоге в воскресенье утром были арестованы зачинщики беспорядков, включая Вельовича. Президент Джуканович, активно выступавший в Цетине в субботу, утром в воскресенье поспешно покинул город. После церемонии в монастыре он опубликовал видео, в котором утверждал, что интронизация "стала насильственной", а применение сил полиции и использование вертолета "было неприемлемым".

Однако несмотря на успехи полиции, обеспечить доставку многочисленного сербского и иностранного духовенства в Цетине оказалось невыполнимой задачей. Поэтому автобусы со священнослужителями вернулись в Подгорицу.

Тем временем Патриарх Сербский Порфирий и митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий прибыли в Цетинский монастырь на вертолете в сопровождении спецназа. Кадры высадки церковных иерархов в Цетине напоминали остросюжетный фильм. Ради безопасности патриарха и митрополита спецназ прикрывал их специальными тканевыми щитами, ограничивающими видимость для потенциальных снайперов.

Победа веры над национализмом

В результате интронизация прошла в историческом для Черногории месте - Цетинском монастыре. После богослужения патриарх и митрополит вернулись на вертолете в Подгорицу, где прошла литургия, в которой приняло участие множество верующих. После литургии митрополит Иоанникий принял поздравления и подарки от представителей всех православных церквей.

Русскую православную церковь (РПЦ) на церемонии представлял митрополит Тверской и Кашинский Амвросий (Ермаков). Митрополит Амвросий заявил, что в России хорошо знают и любят митрополита Иоанникия, а условия его интронизации делают это событие поистине историческим. "Благодарю Бога за возможность находиться на столь значимом для Церкви Христовой событии - возведении вашего высокопреосвященства во священный круг митрополитов Черногорско-Приморских, <...> поистине историческом событии, свершившемся в Цетинском монастыре, одной из величайших святынь христианского мира", - заявил представитель Русской православной церкви.

Митрополит Амвросий передал в дар от РПЦ специально изготовленный для интронизации митрополита Иоанникия и освященный в России крест.

Примирение вокруг Бога

Митрополит Черногорско-Приморский Иоанникий является одной из самых популярных и значимых фигур в СПЦ. Его 30-летнее служение в церкви и участие в протестных шествиях верующих не только принесли ему тюремное заключение и покушение снайпера, но и любовь паствы.

В своем выступлении после интронизации Иоанникий представил свою программу развития митрополии, ключевым пунктом которой является примирение всех граждан страны вокруг Бога. Он отметил огромный вклад в развитие митрополии своего предшественника - митрополита Амфилохия. Владыка призвал народ Черногории к братскому примирению и пообещал "делить добро и зло со своим народом, нести его крест".

По словам Иоанникия, он будет продолжать выступать за независимость церкви от государства и воздерживаться от вовлечения церкви в политические дела. В то же время он пообещал плодотворно сотрудничать с государством ради достижения общих благих целей. Иоанникий напомнил, что 22 года назад принял в Цетинском монастыре епископский чин от патриарха Павла, и сказал, что рад сегодня приступить к новому этапу своего церковного служения. Он поблагодарил народ Черногории за верность церкви и поддержку.

Митрополит Иоанникий (в миру - Йован Мичович) родился 20 апреля 1959 года в селе Велимле близ черногорского города Никшич. Окончил гимназию в Никшиче, затем защитил диплом на богословском факультете в Белграде в 1990 году, после чего принял постриг в монастыре Челия-Пиперска. С 1999 года является епископом, с 2002 года владыка Иоанникий занимал Будимлянско-Никшичскую епископскую кафедру. С момента смерти митрополита Черногорско-Приморского Амфилохия 30 октября 2020 года занимал должность администратора митрополии.