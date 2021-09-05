Меркель поддержала кандидата от ХДС/ХСС на фоне падения его рейтингов

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что ее однопартиец Армин Лашет в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Об этом она заявила в воскресенье на пресс-конференции в городе Хаген.

"Тот, кто руководит такой федеральной землей, может руководить и Германией в качестве канцлера", - сказала Меркель.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн - Вестфалия - самой большой по населению. В середине июля там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинги Лашета, а также политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сокращаются. Согласно опросам, за них готовы отдать голос 20% населения, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 25%. Если такой отрыв сохранится до выборов, намеченных на 26 сентября, то канцлером станет представляющий СДПГ Олаф Шольц.