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Меркель поддержала кандидата от ХДС/ХСС на фоне падения его рейтингов

По словам канцлера, ее однопартиец Армин Лашет в состоянии успешно управлять следующим правительством

БЕРЛИН, 5 сентября. /ТАСС/. Канцлер Германии Ангела Меркель выразила уверенность, что ее однопартиец Армин Лашет в состоянии успешно управлять следующим правительством ФРГ. Об этом она заявила в воскресенье на пресс-конференции в городе Хаген.

"Тот, кто руководит такой федеральной землей, может руководить и Германией в качестве канцлера", - сказала Меркель.

Лашет является премьер-министром земли Северный Рейн - Вестфалия - самой большой по населению. В середине июля там произошло сильное наводнение, с тех пор рейтинги Лашета, а также политического блока Христианско-демократического и Христианско-социального союза (ХДС/ХСС) сокращаются. Согласно опросам, за них готовы отдать голос 20% населения, а за Социал-демократическую партию Германии (СДПГ) - 25%. Если такой отрыв сохранится до выборов, намеченных на 26 сентября, то канцлером станет представляющий СДПГ Олаф Шольц.

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Меркель, АнгелаГерманияЛашет, Армин
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