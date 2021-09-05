Талибы задержали четырех человек за применение насилия в отношении протестующих женщин

ЛОНДОН, 5 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального движения "Талибан" (запрещено в РФ) задержали четырех человек, которые применили насилие по отношению к женщинам, вышедшим в субботу в Кабуле на акцию протеста. Об этом в воскресенье газете The Guardian сообщил представитель талибов Забихулла Муджахид.

"Они [задержанные] жестоко обращались с женщинами и репортером [телеканала] Al Arabiya. К месту событий прибыли сотрудники правопорядка из разведывательного департамента, они взяли ситуацию под контроль и задержали их", - заявил Муджахид.

В то же время представитель талибов назвал несвоевременными протестные акции в Кабуле, поскольку новые афганские власти еще не успели сформировать правительство. "Сейчас не время для протестов, так как "Талибан" только пришел к власти, все инстанции не работают. Мы были свидетелями взрывов в аэропорту, обстановка небезопасна. Они [протестующие] должны запастись терпением и дождаться формирования правительства, а потом уже могут требовать от него", - подчеркнул он.

В субботу телеканал Tolo News проинформировал, что группа женщин попыталась провести в Кабуле акцию протеста против ущемления их прав движением "Талибан", но была остановлена слезоточивым газом. Ранее представители талибов заявляли, что женщины не будут занимать министерские посты в новом правительстве. По словам Муджахида, они смогут работать в министерствах, полиции, в судебной системе, но в качестве помощниц.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о намерении вывести оттуда свои военные силы. 15 августа президент Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики "Талибана" без боя вошли в Кабул.