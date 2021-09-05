Журнал National Interest утверждает, что Зеленский уехал из США почти с пустыми руками

ВАШИНГТОН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Украины Владимир Зеленский во время визита в США не смог достичь ни одной из главных целей Киева, уехав из Вашингтона "почти с пустыми руками". Такая оценка приводится в статье, опубликованной в американском журнале The National Interest.

В материале констатируется, что США по случаю визита Зеленского объявили о выделении дополнительных средств Киеву. Это в том числе $60 млн военной помощи, $45 млн на гуманитарные нужды и $12,8 млн на борьбу с пандемией. "Но эти суммы едва ли являются грандиозными по сравнению с той помощью, которую США предоставили Украине с 2014 года, потратив лишь на Вооруженные силы Украины $2,5 млрд", - отмечает в субботу автор публикации Марк Эпископос.

"Зеленский отправился в Вашингтон не для того, чтобы получить дополнительные субсидии, которые его правительство, скорее всего, в любом случае получило бы, а чтобы смягчить напряженность, которая накапливалась между Вашингтоном и Киевом с того момента, когда президент [США] Джо Байден вступил в должность, и достигла пика во время саммита Байдена и [президента РФ Владимира] Путина в Женеве", - говорится в материале.

"Перед Зеленским стояли три главные политические задачи", - полагает Эпископос. По его мнению, одна из целей Киева заключалась в том, чтобы "добиться прогресса в получении дорожной карты вступления Украины в НАТО". Вторая состояла в том, чтобы "убедить Вашингтон присоединиться к переговорам в нормандском формате <...> или хотя бы активно участвовать в них". Кроме того, Зеленский стремился "получить значимые уступки от администрации Байдена в обмен на неизбежное завершение газопровода "Северный поток - 2", отмечается в материале.

"Он уехал, не достигнув ни одной из этих целей", - убежден Эпископос.

Без значимых результатов

Как констатируется в публикации, Зеленский так и не получил определенного ответа относительно перспектив членства Украины в НАТО. Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила на брифинге, что есть ряд условий, которые Украина должна выполнить, чтобы соответствовать критериям Североатлантического альянса. Как говорится в статье, администрация США и ранее придерживалась этой позиции, и "нет никаких свидетельств того, что Белый дом изменил свое мнение по данному вопросу".

"Белый дом неизменно отклонял приглашения" участвовать в переговорах в нормандском формате, пишет автор, по мнению которого, позиция, обозначенная американской стороной во время визита Зеленского, "не стала исключением".

Эпископос напоминает, что Украина и США выступили с критикой "Северного потока - 2". Вместе с тем автор статьи считает "противодействие Вашингтона проекту на данном этапе скорее символическим, нежели практическим". Администрация Байдена ранее уже признавала, что "мало что может сделать для остановки [реализации] проекта", подчеркивается в материале.

По оценке автора статьи, "саммит стал упражнением в той же выхолощенной риторике и пустых заверениях, которые определяли отношения США и Украины" после событий 2014 года. "Лидеры призвали к демократии во всем мире, этот призыв прозвучал особенно бессодержательно в свете того, что правление самого Зеленского сделало крен в сторону авторитаризма", - говорится в публикации.

"Администрация Байдена по понятным причинам не желает принимать Украину в НАТО, учитывая связанный с этим огромный геополитический риск, но у нее нет политической воли прямо это сказать, поэтому она продолжает откладывать решение этого вопроса под предлогом туманных требований проводить реформы", - подчеркивает Эпископос.

Автор считает, что администрация США "продолжает уклоняться от решения ключевых вопросов в отношениях США и Украины, это создает риск дать неверный сигнал Киеву и Москве, запутать и без того трудный процесс мирного урегулирования в Донбассе, а также повышает вероятность просчета в военной сфере, что может привести к катастрофическим последствиям".