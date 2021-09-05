Макрон предложил Раиси пересмотреть отношения Франции и Ирана

ТЕГЕРАН, 5 сентября. /ТАСС/. Президент Франции Эмманюэль Макрон в ходе телефонного разговора со своим иранским коллегой Эбрахимом Раиси заявил о необходимости развивать отношения между двумя странами и предложил пересмотреть их характер. Об этом сообщает в воскресенье пресс-служба президента Ирана.

"Макрон в ходе разговора с Раиси указал на необходимость развивать и углублять сотрудничество между Ираном и Францией и заявил о необходимости пересмотреть отношения двух стран", - говорится в сообщении. "Нужно заново приложить усилия на основе новых подходов в отношениях двух стран в политической, экономической и культурной сферах, а также в области регионального сотрудничества", - приводятся в нем слова французского лидера.

В свою очередь иранский политик "приветствовал предложение президента Франции пересмотреть двусторонние отношения и начать новую главу". "Правительство Ирана выступает за развитие сотрудничества с Францией в торгово-экономической плоскости и готово начать с французской стороны всестороннее взаимодействий с Европой ", - сказал он.

Кроме того, "президент Франции, говоря о ядерном вопросе, выразил надежду, что переговоры в Вене возобновятся в присутствии Ирана". "Мы не против плодотворных переговоров, однако их результатом должна стать отмена санкций против Тегерана. Переговоры только ради переговоров не имеют смысла", - ответил Раиси.

В Вене с апреля ведутся переговоры между Ираном и международной "пятеркой" (Россия, Великобритания, Китай, Франция и ФРГ) по проблеме восстановления иранского ядерного соглашения в его первоначальном виде. Стороны обсуждают вопросы снятия санкций США с Ирана, выполнения ядерных обязательств Ираном, а также возвращения США в Совместный всеобъемлющий план действий по иранской ядерной программе. Представители государств - участников соглашения также проводят отдельные консультации с делегацией США без участия Ирана. Первоначально делегации рассчитывали завершить работу в конце мая, затем - в первых числах июня.