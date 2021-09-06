СМИ: сын Муаммара Каддафи Саади уехал из Ливии в Турцию из соображений безопасности

КАИР, 6 сентября. /ТАСС/. Младший сын бывшего ливийского руководителя Муаммара Каддафи Саади покинул в воскресенье Ливию из соображений личной безопасности. Об этом сообщил телеканал Al Hadath.

Как уточняет информационный портал Al-Marsad, власти в Триполи разрешили Саади Каддафи покинуть страну и вылететь в Турцию из международного аэропорта Митига после вынесения ему оправдательного приговора. Издание опубликовало на своей официальной странице в Twitter копию обращения генерального прокурора в президентский совет в связи с вынесенным ему еще в июне оправдательным вердиктом.

Саади Каддафи является третьим сыном убитого осенью 2011 года ливийского руководителя. После свержения режима Каддафи он бежал в Нигер, но в 2014 году был экстрадирован властями этого государства. Несколько лет он провел в тюрьме в Триполи, а в 2018 году был оправдан по обвинению в организации убийств и репрессий во время так называемой революции весны 2011 года, во время которой Муаммар Каддафи был зверски убит повстанцами, а в стране наступил период полного хаоса.

Саади, профессионального футболиста, также обвиняли в убийстве в 2005 году тренера футбольной команды "Аль-Иттихад", выступавшей в чемпионате страны. С каким делом связан оправдательный приговор, датируемый июнем этого года, не уточняется.

Al-Marsad со ссылкой на свои источники сообщил, что Саади был освобожден вместе с другими бывшими представителями свергнутого режима. В то же время его брат Сейф аль-Ислам по-прежнему находится под домашним арестом, несмотря на то, что с него были официально сняты все обвинения. Сообщение об отъезде Саади Каддафи прозвучало на фоне активно обсуждаемой в ливийской прессе информации о возможном выдвижении Сейфа аль-Ислама на пост президента страны на намеченных на декабрь в Ливии выборах.

Третий сын бывшего лидера страны Муатассим Каддафи был убит вместе с отцом.