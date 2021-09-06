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Умер посол Германии в Китае Ян Хеккер

Ему было 54 года
Посол Германии в Китае Ян Хеккер Михаил Клементьев/ТАСС
Описание
Посол Германии в Китае Ян Хеккер
© Михаил Клементьев/ТАСС

ТАСС, 6 сентября. Внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер, недавно назначенный на должность посла в Китае, умер в возрасте 54 лет. Сообщение об этом разместил в понедельник МИД ФРГ.

"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора Яна Хеккера. В данный момент мы думаем о его семье и его близких", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД ФРГ не уточнил причины и подробностей смерти дипломата.

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