Умер посол Германии в Китае Ян Хеккер

ТАСС, 6 сентября. Внешнеполитический советник канцлера Германии Ян Хеккер, недавно назначенный на должность посла в Китае, умер в возрасте 54 лет. Сообщение об этом разместил в понедельник МИД ФРГ.

"Мы глубоко опечалены и потрясены известием о внезапной смерти посла Германии в Китае, профессора Яна Хеккера. В данный момент мы думаем о его семье и его близких", - говорится в заявлении, опубликованном на сайте внешнеполитического ведомства.

МИД ФРГ не уточнил причины и подробностей смерти дипломата.