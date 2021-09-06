Кандидат в канцлеры ФРГ Лашет назвал Левую партию риском для безопасности страны

БЕРЛИН, 6 сентября. /ТАСС/. Кандидат в канцлеры ФРГ от консервативного блока Христианско-демократического и Христианско-социального союзов (ХДС/ХСС) Армин Лашет считает, что Левая партия является "внешнеполитическим риском для безопасности" Германии. Об этом он заявил в интервью изданию Heilbronner Stimme, выдержки из которого опубликованы в понедельник.

"Они возвеличивают [президента РФ Владимира] Путина, они возвеличивают диктатора в Венесуэле", - заявил лидер ХДС. "Им не место в федеральном правительстве, независимо от того, пойдут ли они в итоге на формальные компромиссы", - утверждал Лашет.

Как показал последний опрос, проведенный институтом INSA по заказу газеты Bild am Sonntag, Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) за три недели до выборов в Бундестаг (парламент) продолжает удерживать отрыв от консерваторов. СДПГ пользуется поддержкой 25% избирателей. Таким образом, она опережает блок ХДС/ХСС, за который готовы проголосовать 20% респондентов, сразу на 5 процентных пунктов. "Зеленые" получили бы 16%, Свободная демократическая партия - 13%, "Альтернатива для Германии" - 12%, Левая партия - 7% голосов.

Парламентские выборы пройдут в ФРГ 26 сентября. Победившая политическая сила получит право создать правительство, а лидер ее партийного списка при успешном формировании кабинета министров возглавит его. Кандидатом от СДПГ является вице-канцлер, министр финансов Олаф Шольц. Представитель ХДС/ХСС Армин Лашет теряет поддержку после сильного наводнения на западе страны, которое произошло в конце июля. Шольц пока не исключил возможности формирования коалиции с Левой партией, отметив лишь, что СДПГ будет следовать своим принципам, в частности приверженности НАТО, в случае возможных переговоров о правящем альянсе. Консерваторы же исключают сотрудничество с Левой партией.