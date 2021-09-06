Глава ПАСЕ назвал приговор Колесниковой и Знаку необоснованным и призвал к их освобождению

ПАРИЖ, 6 сентября. /ТАСС/. Председатель Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) Хендрик Дамс считает вынесенный в понедельник обвинительный приговор членам президиума Координационного совета белорусской оппозиции Марии Колесниковой и Максиму Знаку необоснованным. Об этом говорится в заявлении Дамса, опубликованном на сайте ПАСЕ.

"Я был шокирован, узнав о том, что Мария Колесникова и Максим Знак приговорены к длительным срокам тюремного заключения по так называемому обвинению в заговоре", - сказал он. "Эти приговоры абсолютно необоснованные. Эти люди, которые защищали основные права человека в их родной стране, должны быть немедленно освобождены", - считает председатель ПАСЕ.

Он напомнил, что несколько дней назад ассамблея включила Колесникову в шорт-лист премии имени Вацлава Гавела за 2021 год за заслуги в правозащитной деятельности.

В понедельник Минский областной суд приговорил Колесникову и Знака к 11 и 10 годам лишения свободы соответственно. Судья постановил, что Знак и Колесникова признаны виновными в заговоре, совершенном с целью захвата государственной власти неконституционным путем, создании и руководстве экстремистским формированием, а также в публичных призывах к захвату государственной власти, совершению иных действий, направленных на причинение вреда национальной безопасности Белоруссии, в том числе обращенных к иностранному государству, иностранной и международной организации, совершенных с использованием СМИ и интернета. Судья объявил, что приговор не вступил в законную силу и может быть обжалован и опротестован в судебной коллегии по уголовным делам Верховного суда Белоруссии.

Адвокаты Колесниковой и Знака назвали обвинительный приговор в отношении своих подзащитных незаконным и намерены обжаловать его в Верховном суде.