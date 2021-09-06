Талибы в Джелалабаде в наказание за кражу возили мужчину по городу с шинами на шее

НЬЮ-ДЕЛИ, 6 сентября. /ТАСС/. Боевики радикального афганского движения "Талибан" (запрещено в РФ) в восточном городе Джелалабаде возили мужчину по городу с шинами на шее, обвинив его в краже. Об этом сообщает в понедельник новостной ресурс Afghan Urdu на своей странице в Twitter.

"В Джелалабаде был арестован мужчина за кражу двух шин. Обе шины были повешены на шею грабителю, и его возили по городу", - говорится в сообщении.

На фото, размещенном на этой странице, видно, что в джипе рядом с вооруженными людьми стоит человек, на шее которого висят шины, выкрашенные золотой краской.

Такое наказание должно стать предупреждением для других преступников. Талибы ранее заявляли, что будут наводить порядок в стране жесткими мерами.

Движение "Талибан" развернуло масштабную операцию по установлению контроля над Афганистаном после объявления США весной о решении вывести из страны свои вооруженные силы. 15 августа президент Афганистана Ашраф Гани сложил полномочия и покинул страну, а боевики талибов без боя вошли в Кабул. Лидеры "Талибан" заявили о своей полной победе.